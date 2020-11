Folla sul Corso, il sindaco: atteggiamento non tollerabile "Segnalazioni di negozi e supermercati pieni, appello a comportamenti rigorosi"

Chiuso il Lungomare la gente si riversa su Corso Vittorio Emanuele e l'amministrazione comunale si appella al senso di responsabilità dei residenti.“Ancora una volta ci appelliamo ai nostri concittadini affinché mantengano atteggiamenti rigorosi e di grande responsabilità.

Non possiamo vanificare gli sforzi e i sacrifici dei mesi scorsi. Ci giungono segnalazioni di supermercati ed esercizi commerciali con una capienza di clienti al proprio interno ben oltre il consentito. Questo atteggiamento non è tollerabile. Si mette così a rischio la propria e l’altrui salute.

Chiediamo anche ai titolari di negozi, di far rispettare le regole, evitando assembramenti inutili e pericolosi”. A dirlo sono il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore al Commercio Dario Loffredo. Intanto l'amministrazione comunica in una nota le attività messe in campo in queste ore.

“Nelle giornate di oggi 7 novembre e domani 8 novembre, i volontari della Protezione Civile comunale guidati dal capitano Mario Sposito, saranno di ausilio alla Polizia municipale nelle attività di sensibilizzazione della cittadinanza nella zona del lungomare interdetta.

Già in queste ore viene costantemente effettuata attività di speakeraggio con veicolo dotato di amplificazione sonora per ricordare alla cittadinanza le modalità comportamentali da tenere in merito all'emergenza Covid.

Inoltre, stasera il personale del gruppo comunale di protezione civile, come concordato con l'assessore all'Ambiente Angelo Caramanno, effettuerà la sanificazione delle aree esterne alle farmacie e supermercati. Le attività continueranno anche nei prossimi giorni.

Le molteplici attività di assistenza, informazione alla cittadinanza ed ausilio alla polizia municipale seguono le medesime modalità di quelle effettuate nei giorni del 31 ottobre, 1 e 2 novembre che sono state svolte nell'Area del cimitero urbano”.