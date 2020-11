"Illuminiamo Salerno": l'iniziativa dei salernitani per Natale Niente Luci d'Artista e quindi i salernitani decidono di dare "luce" alla città in modo autonomo

Quest'anno, a causa dell'epidemia ancora in corsa, la città di Salerno non verrà illuminata dalle tradizionali Luci d'Artista. Mentre un gruppo di albergatori ha proposto all'amministrazione comunale di spostare l'evento al periodo primaverile, per non perdere il turismo, un gruppo di salernitani ha deciso di dare "luce" alla città in modo autonomo.

Si chiama "IlluminiAMO Salerno" il gruppo che nasce da un'idea di Pippo Pelo che, visto il momento, ha deciso di dare vita all'iniziativa che non ha nessun altro scopo se non quello di dare "Luce" alla città che più di ogni altra è diventata popolare in Italia e nel mondo per essere, nel periodo natalizio, il luogo magico delle "Luci D'artista".

"L'iniziativa ha come sfondo lo scopo sociale di rappresentare un motivo di speranza e di fiducia con cui guardare al futuro di Salerno e del mondo intero in uno dei periodi più bui degli ultimi decenni in vista delle festività natalizie", scrive Pippo Pelo sul nuovo gruppo nato su Facebook dove viene chiesto a tutti i cittadini di Salerno di addobbare, sia pure con il minimo sforzo i balconi delle proprie abitazioni con le classiche luminarie natalizie.

Lo scenario immaginato è che Salerno possa diventare dall'8 Dicembre 2020 la città più' illuminata del mondo. L'organizzazione invita tutti i cittadini all'accensione delle luci Martedì 8 Dicembre alle ore 19:00. "Tutti insieme daremo una luce alla nostra speranza". conclude, Pelo.