Salerno, continuano i lavori: mare azzurro e spiaggia bianca FOTO | Si vedono i primi risultati del ripascimento sul Lungomare di Mercatello

Mare azzurro e spiaggia bianca. Ancora una volta, non sono i Caraibi ma il Lungomare di Mercatello, a seguito degli lavori di ripascimento. Come ogni cantiere che si rispetti, questa mattina, molti i salernitani presenti ad osservare i lavori e gli operai in azione. Da diverse settimane, infatti, sono iniziati i alvori del secondo lotto che comprendono il tratto di litorale da Torre Angellara fino alla zona di Torrione.

Nelle ultime ore, è stata messa la nuova spiaggia bianca che, inevitabilmente, ha cambiato il colore del mare. Era già accaduto anni fa, quando i lavori di ripascimenti avevano interessato la zona dello stadio Arechi, fino a Torre Angellara. La gara d’appalto era stata vinta dal Raggruppamento temporaneo d’impresa composto dalla RCM Costruzioni (della famiglia Rainone), dalla Milito R srl e dalla Sepam srl. Il gruppo di imprese si è aggiudicata la gara (spuntandola su altre due offerte) con un ribasso del 10,04%. I lavori dovranno durare, a partire dalla consegna del cantiere, 150 giorni. In tutto, sono a disposizione 9 milioni e mezzo di euro per terminare l’ultima fase di lavori che si concentreranno sulla linea di costa che parte dal Sea Garden e arriva al Polo Nautico.