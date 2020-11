Bando fitti Covid: al via liquidazione delle domande La comunicazione del Comune di Salerno

L’amministrazione comunale di Salerno sta avviando la liquidazione delle domande risultate ammissibili (complessivamente 486) in merito al bando di concorso per il sostegno al fitto delle abitazioni principali per l’emergenza COVID 19 gestito dal Comune di Salerno con i fondi assegnati dalla Regione Campania per un importo complessivo di 335.351.20 euro.

Nel frattempo gli uffici stanno verificando tutte le altre domande anomale che erano state inviate nuovamente per consentire di correggere gli errori formali. A tal proposito, la Regione Campania ha predisposto una seconda trance di finanziamento rispetto ad un importo inizialmente assegnato pari a Importo tranche iniziale di 181.492,11 di euro, mentre l'importo successivo è pari a 509.589,42 di euro.

La proficua sinergia istituzionale tra Regione Campania e Comune di Salerno ha consentito di offrire un ulteriore aiuto concreto a persone e famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. L’elenco dei beneficiari sarà consultabile sul sito dell’Ente www.comune.salerno.it

alla sezione "Albo pretorio Online".