Salerno, 139 i positivi al Covid solo nel mese di novembre Il punto del sindaco Napoli. Sul Lungomare chiuso: "E' stata una verifica, continueremo così"

Sono 139 i nuovi positivi al Covid-19, solo nel mese di novembre. Questi i dati degli ultimi dieci giorni, esposti questa mattina dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in video conferenza. Una riunione tra primo cittadino e giornalisti per fare il punto sui contagi ma anche per parlare dell'attivazione dell'Usca, dei ritardi dell'Asl e dei provvedimenti di chiusura del lungomare nel fine settimana.

Dopo aver reso noto il numero dei contagi - 374 gli attualmente positivi, di cui 139 nuovi solo a novembre - il primo cittadino ha espresso, ancora una volta, la sua fiducia nei comportamenti e nel "buon senso dei concittadini, ricordando che il nemico da combattere, insieme, non sono le scelte, ma resta il Covid".

Per quanto riguarda, invece, la scelta di chiudere il Lungomare cittadino e la Villa Comunale, nei fine settimana, il sindaco ha dichiarato: "Chiudere il lungomare è stata una verifica sperimentale, un'azione simbolica, ma preciso che il Corso sul quale mi sono recato insieme alla Polizia Municipale e all'Esercito, era affollato come ogni sabato sera, il che non va bene perchè siamo in emergenza e in questo momento è necessario restare a casa e rinunciare alla passeggiata".

La scelta di Napoli, nonostante le critiche di alcuni cittadini ed esponenti della minoranza, è quella di continuare a chiudere il lungomare nel week-end e valuterà insieme al Prefetto altri possibili provvedimenti in tal senso. Saranno, inoltre, avviate delle verifiche sullo stato dei tamponi effettuati dall'Asl di Salerno e sulle motivazione di ritardi denunciati da molti utenti.

Infine, si è espresso sulla scelta di una possibile candidatura a sindaco per le amministrative 2021: "Faccio fatica a discutere di queste cose in questo particolare momento, ma risponderò sintetizzando che io mi sento parte di una classe dirigente che punta su un’intelligenza collettiva. Sono a servizio della collettività e quindi mi attengo a quello che saranno i suoi orientamenti".