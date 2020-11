Covid: ancora due decessi e mini lockdow nel salernitano I sindaci corrono ai ripari con nuove ordinanze

Ancora due decessi per Covid 19 nel salernitano. A perdere la vita una 71enne di Nocera diabetica e cardiopatica che si è spenta all'ospedale di Scafati. Non ce l'ha fatta neppure il 70enne di Ravello ricoverato d'urgenza a Salerno. E' morto nel polo Covid del "Ruggi d'Aragona". Sarebbe rimasto in attesa 4 ore a bordo di un'ambulanza, collegato all'ossigeno, nel piazzale antistante il Pronto Soccorso, in attesa che si liberasse un posto. Il 70enne era affetto da diverse patologie. Intanto i sindaci del territorio corrono al riparo con nuove ordinanze.

A Santa Marina, il primo cittadino Giovanni Fortunato ha firmato un’ordinanza che, da oggi, consente ai soli residenti o domiciliati di praticare le attività motorie, sportive e ricreative, dalle 6 alle 8.30. Bar, ristoranti e pasticcerie restano chiusi dalle 14.30 (ultimo ingresso) alle 5, ma possono fare l’asporto fino alle 22 e le consegne a domicilio fino alle 23.Le attività commerciali (escluse le farmacie) e gli studi professionali chiudono alle 17 (ultimo ingresso). Vietato sostare sul territorio comunale dalle 17 alle 5, se non per casi di necessità, per asporto o consegne a domicilio.

Obbligatoria la quarantena o l’esibizione dell’esito del tampone per chi provenga da zone rosse o arancioni. Obbligo per i laboratori di analisi di fornire al Comune i nomi di chi effettua il tampone. Il sindaco di Conca dei Marini Gaetano Frate ha disposto, fino al 3 dicembre la sospensione di ogni attività da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar e ristoranti, alle ore 18 tutti i giorni della settimana; la sospensione (alle 20) dell’attività degli esercizi commerciali di vicinato con vendita al dettaglio di generi alimentari e non.