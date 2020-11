Pesa 800 grammi alla nascita: ora Emanuele va a casa In festa la Terapia Intensiva Neonatale di Nocera per il "piccolo guerriero"

E' in festa la Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale di Nocera Inferiore per una storia a lieto fine che ha come protagonista un neonato. A raccontarla sui social Attilio Barbarulo, pediatra del nosocomio salernitano.

“Queste storie vanno raccontate perché è giusto che si sappia quello che noi (operatori sociosanitari, infermieri e medici) facciamo nell' Ospedale "Umberto I" di Nocera (non mi stancherò mai di dire che Nocera è una !!!).

Emanuele è un nome che deriva dall'ebraico e significa: Dio (è) con noi...Oggi Emanuele, nato di poco più di 800 grammi, se ne va a casuccia sua, dalla sua mamma che dopo tantissime sofferenze, è riuscita a coronare il sogno della Maternità...

Tutta la Terapia Intensiva Neonatale di Nocera, tutta, tutta, saluta il guerriero campione: lunga e buona vita !!! Quando salvi un bambino, hai salvato il mondo intero...".