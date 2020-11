Covid-19: decesso a Sarno, "Un dolore che cresce" La vicinanza del vicesindaco Robustelli

Ancora un decesso di persona affetta da coronavirus nel salernitano, si tratta di un cittadino di Sarno. "È un dolore che cresce nella nostra comunità ancora colpita da un lutto che ci lascia sgomenti. - ha detto il vicesindaco Roberto Robustelli - La nostra vicinanza alla famiglia in questo momento di grande sofferenza, il nostro cordoglio più profondo.

Il virus continua la sua corsa e ci mette a dura prova, dobbiamo proteggerci in tutti i modi che conosciamo, dobbiamo arginare il contagio senza più scuse. Fermiamo ogni tipo di comportamento rischioso, non attendiamo decreti, ordinanze, definizione di zone. Mettiamo in atto comportamenti rigorosi per fermare l’infezione che si propaga velocemente e la cui sintomatologia si fa più complessa”.