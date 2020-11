Covid 19: 4 guarigioni e un decesso a Roccapiemonte Il sindaco: “Massima vicinanza ai familiari della donna”

Continua l'escalation di Covid 19 nel salernitano. Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano scrive sul suo profilo social che una delle persone contagiate dal Covid-19 è guarita dopo essere stata sottoposta ad ulteriori controlli. Quattro invece sono i cittadini risultati positivi, tutti in quarantena domiciliare. Una delle persone già positive al virus è stata trasferita in ospedale. Una donna positiva al Covid-19, già ricoverata in struttura ospedaliera, è deceduta ma per altra patologia. "Esprimiamo la massima vicinanza ai familiari, ai quali vanno le condoglianze mie e di tutta la cittadinanza" precisa la fascia tricolore, rammentando alla popolazione di avere comportamenti corretti e di seguire le regole imposte dal governo, dalla regione e dalle ordinanze comunali.