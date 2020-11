Covid: due morti in ambulanza mentre attendono il ricovero A perdere la vita un 52enne di Pagani e un 87enne di Altavilla Silentina

Due persone affette da Covid 19 sono morte nelle ultime ore in ambulanza all'esterno degli ospedali, in attesa di un ricovero. A perdere la vita all'esterno del Covid Hospital di Scafati un 52enne odontotecnico di Pagani.

L'uomo è andato in arresto cardiaco. All'arrivo in pronto soccorso era già in condizioni critiche. Al suo arrivo al Mauro Scarlato c’erano già cinque ambulanze, con pazienti a bordo, ad attendere all’esterno del pronto soccorso. Ha perso la vita in ambulanza anche un anziano di Altavilla Silentina in attesa all'esterno dell'ospedale di Eboli. L'87enne stava aspettando di essere ricoverato.