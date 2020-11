Covid, muore donna di Baronissi: era ricoverata al Da Procida Quarta vittima da inizio della pandemia. Cresce anche il numero dei contagi in città

Ancora un lutto nella Valle dell'Irno a causa del Covid. A perdere la vita è una donna di Baronissi, deceduta all'ospedale Da Procida di Salerno dove era ricoverata. La notizia è stata comunicata attraverso la pagina social del Comune: «Purtroppo Baronissi piange un'altra vittima del Covid. È scomparsa questa mattina, all’ospedale “Da Procida”, la signora Dina Giudice, dove era ricoverata per aver contratto il virus. Le condoglianze più sentite alla famiglia da parte del sindaco Gianfranco Valiante, dell'amministrazione comunale e di tutta la Città di Baronissi». Si tratta della quarta vittima dall'inizio della pandemia, la terza di questa seconda ondata che non sta risparmiando l'intera Valle dell'Irno. Oggi sono stati comunicati altri 8 casi positivi a Baronissi per un totale di 188 cittadini contagiati.