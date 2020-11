Scafati, "Operatori dell'USCA sotto la pioggia senza riparo" La denuncia dei consiglieri comunali Russo e Grimaldi: "Una vergogna inaudita"

Polemiche all’USCA di Scafati. Stanno facendo discutere alcune alcune immagini condivise via social in cui viene denunciata la condizione di alcuni operatori dell’Asl, lasciati sotto la pioggia senza riparo costretti ad effettuare i tamponi in modalità drive in ai tanti cittadini che, in mattinata, hanno affollato lo spazio antistante all’ingresso del Polverificio Borbonico in via Vitiello.

La denuncia è arrivata dal consigliere comunale di “Insieme per Scafati” Michele Russo, che ha postato sul suo profilo social lo scatto: “Piove sull’USCA. Le previsioni del tempo da due giorni davano pioggia. Mi segnalano che al Polverificio si stia bloccando la esecuzione dei tamponi. Gli operatori erano stati organizzati come se fosse stata una splendida giornata. Ci voleva molto ad attrezzarsi al coperto??”

A segnalare la situazione anche il consigliere comunale Michele Grimaldi che ha condiviso un video, commentando: “Ecco come è costretto a lavorare, sotto la pioggia, il personale dell'Unità Speciale di Continuità Assistenziale di Scafati. Nemmeno un gazebo, nemmeno un riparo: una vergogna inaudita, e una condizione di disagio insostenibile per il personale sanitario ed i cittadini. Il Sindaco anziché fare l'opinionista su FB, cominci ad occuparsi della nostra città. A partire almeno dalle piccole - ma fondamentali - cose.”