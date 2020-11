Studenti artisti per l'iniziativa:"Disegna la tua mascherina!" Pontecagnano, parte il concorso "Artisti in emergenza": un vincitore per ogni istituto

Nasce a Pontecagnano Faiano una nuova iniziativa dedicata ai tanti giorvani artisti del territorio che intende far leva sul senso di responsabilità e regalare un'occasione per dare libero sfogo alla creatività. Parte il concorso "Artisti in emergenza" che vedrà la creazione di mascherine personalizzate ideate dai giovani studenti del comune.

Ciascuno di loro sarà chiamato, infatti, a decorare il layout di una mascherina, secondo il proprio gusto, le proprie abilità, secondo i sentimenti dominanti in questa fase così delicata della propria vita.

A fornire i dettagli è stato il sindaco Giuseppe Lanzara: "A decretare il vincitore sarà una giuria composta da me, il Presidente del Consiglio, un riferimento scolastico e dei rappresentanti delle associazioni locali. Per ogni istituto sarà decretato un vincitore. La studentessa o lo studente designato come migliore riceverà, insieme ai componenti della propria classe, la mascherina realizzata secondo il suo progetto grafico prodotta da una delle aziende del territorio che realizzano dispositivi di protezione."

Sarà possibile partecipare, dal 16 Novembre al 16 Dicembre, inviando i lavori all’indirizzo mail: ufficiostampa@comune.pontecagnanofaiano.sa.it

"Il coronavirus è una sfida alla quale non possiamo né dobbiamo sottrarci. - Ha sottolieato la fascia tricolore - Affrontarla con coraggio, fiducia e collaborazione è il solo strumento di cui disponiamo per arginare una crisi sanitaria, economica e sociale di livello globale. Il nostro impegno per il tuo futuro".