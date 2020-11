Antonacchio (Cisl Fp): "Rivedere fondi del comparto" La richiesta da parte delle organizzazioni sindacali

"Non solo i fondi della dirigenza vanno rivisti, ma anche quelli del comparto. E’ da anni che tutte le organizzazioni sindacali l’hanno richiesto, ma purtroppo anche la dirigenza attuale mostra il totale disinteresse sulla questione". A dirlo è il segretario generale Cisl Fp Pietro Antonacchio che aggiunge: "All’atto del passaggio di alcune strutture dall’ASL Salerno all’Azienda Ospedaliero Universitaria, i sindacati lamentavano un decremento del fondo, fatto che è successo anche per la dirigenza. Ma mentre alla fine, consapevoli di eventuali errori, per la dirigenza si è provveduto a dare l’incarico ad un tecnico esperto, per il comparto non si è avuta altrettanto attenzione. La Direzione Strategica dell’ente non perde mai l’occasione per dimostrare tutta la sua mancata considerazione per la maggior parte degli operatori sanitari e del comparto.

Abbiamo chiesto - sottolinea Antonacchio - di dare pari dignità a questi lavoratori e speriamo che il buon senso prevalga anche se alla luce degli ultimi avvenimenti la speranza è residua. Tanto, avrebbe un duplice significato, ovvero quello che tutti i lavoratori sono uguali (dirigenza e comparto) evitando discriminazioni, ed inoltre questa Azienda Ospedaliera vedrebbe mettere un punto fermo alla costituzione dei fondi contrattuali sviliti dalle gestioni passate".