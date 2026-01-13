Fiamme in un’abitazione ad Eboli: un ferito e tre intossicati Sul posto vigili del fuoco ed ambulanze

Paura ad Eboli per un incendio divampato in serata in un'abitazione di via don Rumolo. Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme si sono propagate velocemente all'interno dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e tre ambulanze del Vopi provenienti dalle posizioni di Eboli, Pontecagnano e Campagna. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118. Altre tre sono rimaste intossicate e sono state assistite sul posto. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell'incendio.





