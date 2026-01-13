Salerno, l'appello: "Giuseppe è scomparso da stamattina, aiutateci"

Sono ore di apprensione per i familiari e gli amici di Giuseppe Adinolfi, 38enne di Salerno di cui non si hanno più notizie da questa mattina. Il fatto è già stato segnalato anche ai carabinieri. La famiglia, attraverso i social, ha invitato tutti alla mobilitazione, pubblicando un messaggio-appello:
Salerno, da stamattina è scomparso Giuseppe Adinolfi, ragazzo di 38 anni di Salerno.
Da stamattina non si hanno più notizie, il cellulare risulta staccato.
Sono già stati avvisati i carabinieri.
Dovrebbe indossare un giubbino scuro presubilmente verde, scarpe da ginnastica e un pantalone di tuta rosso e nero.
Per qualsiasi avvistamento o informazione avvisate i seguenti numeri:
- Giovanni: 3474075409
- Giorgia: 3428064242