Salerno, l'appello: "Giuseppe è scomparso da stamattina, aiutateci" Il giovane ha 38 anni, sono già stati avvisati i carabinieri

Sono ore di apprensione per i familiari e gli amici di Giuseppe Adinolfi, 38enne di Salerno di cui non si hanno più notizie da questa mattina. Il fatto è già stato segnalato anche ai carabinieri. La famiglia, attraverso i social, ha invitato tutti alla mobilitazione, pubblicando un messaggio-appello:

Salerno, da stamattina è scomparso Giuseppe Adinolfi, ragazzo di 38 anni di Salerno.

Da stamattina non si hanno più notizie, il cellulare risulta staccato.

Sono già stati avvisati i carabinieri.



Dovrebbe indossare un giubbino scuro presubilmente verde, scarpe da ginnastica e un pantalone di tuta rosso e nero.



Per qualsiasi avvistamento o informazione avvisate i seguenti numeri:

- Giovanni: 3474075409

- Giorgia: 3428064242