Pallamano, Jomi Salerno da urlo: è in finale di Coppa Italia Brixen Sudtirol superate in scioltezza. Ora la finale con Erice

Vittoria da urlo. La Jomi Salerno torna in finale di Coppa Italia. Per la seconda stagione consecutiva le campane, campionesse d’Italia in carica, si guadagnano un posto nell’atto conclusivo del torneo più atteso della stagione. Prova solida della formazione guidata dal tecnico Adrian Chirut contro un Brixen Südtirol battuto 34-25. In finale sfiderà Erice.

La Jomi allunga fino al 19-16 toccato dopo 35’, frutto di un break di 3-0. Salerno ha tanti cambi e tanta esperienza, ma anche il brio delle giovani Margherita Danti fra i pali e Asia Mangone sulla linea dei terzini. La mancina azzurra, classe 2005, chiuderà con sei reti nella serata del Play Hall al pari del capitano della Nazionale Ilaria Dalla Costa. Con il correre dei minuti, Salerno fa valere la profondità di roster e scappa via. Allungo sul 25-18 al 44’. Nemmeno il cartellino rosso per Andriichuk – colpo al volto di Habicher – fa vacillare la Jomi. Il finale allarga oltremodo il punteggio: il +9 è troppo severo per Brixen, ma Salerno va in finale con pieno merito e, un anno dopo, proverà a riportare in Campania un trofeo che le manca dal 2020.