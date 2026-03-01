Incidente mortale nel Salernitano: perde la vita giovane automobilista La tragedia si è verificata sull'A2

Un incidente mortale si è verificato nella notte tra sabato e domenica sull’autostrada A2 del "Mediterraneo". La vittima è un giovane di 28 anni, originario di Eboli. La tragedia si è verificata intorno alle 3, nei pressi dello svincolo autostradale di Battipaglia. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, il giovane si trovava all’interno di una Fiat Panda che, per cause sconosciute, sarebbe finita fuori strada, urtando contro il guardrail.

L’impatto è stato molto violento: il 28enne sarebbe stato prima sbalzato all’esterno della vettura e, successivamente, sarebbe stato investito da un’auto in transito. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Per il giovane automobilista non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi e gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato tutti i rilievi per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.