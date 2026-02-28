L’effetto Cosmi e la volontà di restare al fianco della squadra nonostante il momento non facile. Il popolo della Bersagliera prova a stringersi al fianco del gruppo di Serse Cosmi in vista di Salernitana-Catania. All’Arechi, per una sfida che doveva essere scontro diretto per sognare la serie B, il tifo granata proverà a far sentire la sua voce. L’ultimo aggiornamento parla di 4300 tagliandi staccati, con un incremento di quasi 1500 unità rispetto al dato comunicato dal club nella giornata di ieri. I numeri, con l’aggiunta anche dal dato abbonati, permette di immaginare oltre diecimila spettatori, con la classica accelerata a ridosso dell’inizio del match. Il dato definitivo per il settore ospiti sarà di 43 supporters, con numero ridotto alla luce delle fortissime limitazioni imposte per la rivalità tra le due tifoserie. L'Arechi però si stringe alla Salernitana.
Salernitana-Catania, doppia cifra ad un passo: il dato
Quota diecimila si avvicina
Salerno.