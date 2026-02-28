Sanità, Vietri (FdI): "Contratto medici, da Governo Meloni aumenti concreti" La deputata salernitana: "Le battaglie di bandiera le lasciamo a chi non ha argomenti"

“Il rinnovo del contratto dei medici del Servizio sanitario nazionale è un fatto concreto, non uno slogan. Parliamo di un incremento medio di circa 491 euro lordi al mese, risorse vere che riconoscono il lavoro, il sacrificio e la professionalità di chi ogni giorno garantisce cure ai cittadini. E’ un risultato che il Governo Meloni ha voluto e portato a casa con serietà e determinazione”.

Lo dichiara il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera. “Di fronte a un traguardo atteso da anni sorprende l’atteggiamento della Cgil, che ancora una volta sceglie la strada dell’opposizione pregiudiziale. Un rifiuto che appare più politico che sindacale, lontano dalle esigenze reali dei medici e degli operatori sanitari. Chi rappresenta i lavoratori dovrebbe assumersi la responsabilità di valutare i risultati ottenuti, non usare ogni occasione per attaccare il Governo. I professionisti della sanità chiedono stabilità, riconoscimento economico e condizioni di lavoro migliori. E il Governo Meloni sta dando risposte evidenti, dopo anni di immobilismo. I medici meritano rispetto e scelte responsabili. Le battaglie di bandiera le lasciamo a chi non ha argomenti: noi di Fratelli d’Italia continueremo a lavorare per migliorare sempre di più la nostra sanità pubblica” conclude Vietri.