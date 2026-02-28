Mercato San Severino, scontro politico sulla rottamazione dei tributi I gruppi consiliari di maggioranza: "Persa un'occasione per collaborare"

Anche i cittadini di Mercato San Severino potranno accedere alla rottamazione quinques per estinguere i debiti sui tributi locali (Imu, Tari, multe). L’adesione dell’ente allo strumento di definizione agevolata è stata approvata nell’ultimo Consiglio comunale dall’Amministrazione Somma e rappresenta un atto di concreta vicinanza alle famiglie che si trovano in questa contingenza, alle imprese, ai piccoli artigiani.

Una scelta politica, di sensibilità contabile dal riverbero sociale che consente di liberare tanti cittadini in difficoltà dal peso di sanzioni ed interessi accumulati negli anni, ma versando esclusivamente l’imposta o il contributo originario. Non solo. Dal punto di vista amministrativo l’adesione alla misura va letta anche come un atto di responsabilità amministrativa e di pragmatismo contabile, perché significa rendere immediatamente esigibili crediti che oggi sono solo virtuali, riducendo il contenzioso e il carico gestionale legato a pratiche destinate a rimanere aperte per anni e favorendo l’incasso reale di risorse che possono essere destinate ai servizi, agli investimenti ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

I gruppi consiliari di maggioranza hanno, poi, attaccato la minoranza che ha abbandonato l'aula. "E' del tutto infondato sostenere che l’Amministrazione avrebbe negato spazi di confronto o collaborazione: il testo è stato esaminato in Commissione Bilancio, alla presenza anche dei consiglieri Landi e Ansalone, e in quella sede non sono state sollevate obiezioni sulla stesura del Regolamento", si legge in una nota. "È bene inoltre ricordare che il provvedimento è stato istruito con tutti i passaggi previsti, acquisendo i pareri favorevoli dei Responsabili di Area e del Collegio dei Revisori dei Conti, a conferma della correttezza tecnica e della sostenibilità complessiva dell’impianto. Sorprende l’ostilità manifestata verso uno strumento che offre ai cittadini una possibilità concreta e più favorevole per mettersi in regola, senza che ciò comprometta gli equilibri di bilancio, come attestato dai pareri tecnici e contabili. Infine, non può passare inosservato un dato politico: circa due anni fa un provvedimento analogo fu approvato all’unanimità. Oggi, invece, si sceglie lo scontro e si abbandona l’aula. I cittadini meritano serietà, coerenza e collaborazione istituzionale: da parte nostra, l’obiettivo resta uno solo, tutelare l’interesse pubblico e offrire soluzioni concrete alla comunità di Mercato San Severino. Ancora una volta qualcuno ha perso l’ennesima occasione di dimostrare collaborazione nell’interesse esclusivo dei cittadini preferendo anteporre al bene comune la miope ed egoistica visione di una politica ostruzionistica, alimentata da astio personale".