Salernitana Primavera, Stendardo: "Pari amaro, lotteremo fino alla fine" Il tecnico dei granatini: "Il gol ospite viziato da un fallo". Poi l'abbraccio con Scurto

Guglielmo Stendardo mastica amaro. Il pareggio in rimonta del Palermo al Troisi di Giffoni Valle Piana toglie alla Salernitana una vittoria assaporata a lungo nella ripresa: “Questo pareggio ci lascia l’amaro in bocca anche se contro una nostra diretta concorrente – ha spiegato il tecnico -. Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, i ragazzi hanno fatto una buona gara contro un avversario ostico, molto fisico e che ha messo in campo grande determinazione. Abbiamo sofferto in alcune circostanze la loro fisicità, venendo meno sotto il profilo del gioco. Però, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a portare a casa un pareggio e faccio i complimenti ai miei ragazzi”.

“Siamo vivi, lotteremo fino alla fine”

Ora serve ripartire: “La classifica rispecchierà alla fine i valori che si sono visti durante il campionato e sono sicuro che la Salernitana dimostrerà di poter meritare questa salvezza. Sappiamo che ancora difficile e durissima ma con la squadra daremo tutto per la salvezza. Siamo vivi, abbiamo dimostrato di giocare a calcio. Siamo stati sfortunati in occasione del pari, con azione viziata da un fallo, ma sono sicuro che lavoreremo per superare anche gli aspetti che non funzionano”.

L’abbraccio con Scurto

Sugli spalti anche Giuseppe Scurto, nuovo vice-allenatore della prima squadra. A fine gara un lungo conciliabolo tra i due allenatori, con Stendardo che ha speso parole al miele per il suo ex compagno di squadra: “La presenza di Scurto mi ha fatto davvero piacere. Abbiamo una conoscenza trentennale. Abbiamo iniziato insieme con la Sampdoria di Spalletti. L’ho ritrovato carico e sono sicuro che farà benissimo con mister Serse Cosmi perché oltre all’aspetto tecnico e alla conoscenza ha grandi valori umani”.