Scafati, spari dinanzi ad un bar: licenza sospesa per 15 giorni Il provvedimento adottato dal Questore di Salerno

Dopo il provvedimento adottato nei giorni scorsi a Sarno, scatta un'altra sospensione di licenza nell'Agro Nocerino Sarnese. Nella giornata di ieri, infatti, i carabinieri della Tenenza di Scafati hanno notificato al titolare di un’attività commerciale del centro cittadino il provvedimento del Questore di Salerno (emesso ai sensi dell’ex articolo 100 del T.U.L.P.S). di “sospensione di esercizio di bar, per 15 quindici”, adottato su richiesta dei carabinieri.

Il provvedimento scaturisce da specifiche attività di verifiche e controlli, effettuati nel tempo dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. In particolare isi fa riferimento a quanto accaduto la notte del 4 gennaio scorso, quando a seguito di una rissa tra clienti del locale, una persona è stata attinta da un colpo d'arma da fuoco.

Pertanto, su proposta avanzata dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore di sospensione della licenza di attività commerciale bar, e ritenute le condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore ha emesso il provvedimento che sospende le attività esercitate nel pubblico esercizio di bar per giorni quindici.