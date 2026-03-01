Si rifiuta di farsi intestare sim, 33enne salernitano pestato a Napoli Ha riportato un trauma cranico e fratture ad entrambi i polsi

Saranno le indagini dei carabinieri di Scampia a chiarire dinamica e movente delle fratture riportate da un 33enne di Salerno, ricoverato al "Cardarelli" a seguito di un'aggressione riportata. L'allarme è scattato proprio in ospedale dove sono intervenuti i militari della stazione di Scampia per provare a ricostruire dinamica e movente dell'aggressione subita.

Il referto del 33enne salernitano parla, infatti, di trauma cranico e di fratture ad entrambi i polsi.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori ma che è ancora tutta da verificare, l’uomo sarebbe stato pestato da tre sconosciuti dopo aver rifiutato di farsi intestare delle sim telefoniche. Dinamica e matrice dell’aggressione restano ancora da chiarire. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Scampia. Il 33enne è ancora ricoverato, non in pericolo di vita.