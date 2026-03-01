Salernitana-Catania, le probabili formazioni: Cosmi vara il tridente Alle ore 14:30 in un Arechi da doppia cifra prima da urlo per il nuovo tecnico granata

Debutto da urlo. Sono passati ben 1744 giorni dall’ultima panchina italiana. Serse Cosmi torna in pista, da cavallo di razzo chiamato a dare il suo apporto per provare a raggiungere l’obiettivo mettendo in campo fame, spirito di sacrificio ma soprattutto dedizione. Salernitana-Catania è esame bello tosto. Appena sei giorni dopo dal suo arrivo in granata, per il nuovo allenatore granata c’è da dare una scossa contro una diretta concorrente, staccatissima in classifica e a caccia di un successo per caricarsi in vista del big match infrasettimanale con il Benevento. Alle ore 14:30, in un Arechi che viaggia verso la doppia cifra, servirà regalarsi un successo scacciacrisi.

Si passa al 3-4-2-1

Giorni di silenzi ma anche di lavoro e grande concentrazione. Cosmi non stravolgerà ma cambierà qualcosa. A partire dal ritorno in difesa di Golemic, con Berra e Matino ai suoi lati a protezione di Donnarumma. In mezzo al campo riecco Capomaggio con Gyabuaa. Sulle fasce Longobardi e Villa, con il primo però che teme il sorpasso di Quirini. E poi il tridente: Lescano è la certezza, l’uomo gol al quale aggrapparsi. Alle sue spalle però chance per Achik e Ferraris, con Antonucci che insegue. Possibile staffetta a gara in corso.

Salernitana-Catania, le probabili formazioni:

Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma; Berra, Golemic, Matino; Longobardi, Capomaggio, Gyabuaa, Villa; Achik, Ferraris; Lescano. Allenatore: Cosmi.

Catania (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Ierardi; Casasola, Corbari, Quaini, Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Lunetta. Allenatore: Toscano.