Salernitana-Catania, le probabili formazioni: Cosmi vara il tridente

Debutto da urlo. Sono passati ben 1744 giorni dall’ultima panchina italiana. Serse Cosmi torna in pista, da cavallo di razzo chiamato a dare il suo apporto per provare a raggiungere l’obiettivo mettendo in campo fame, spirito di sacrificio ma soprattutto dedizione. Salernitana-Catania è esame bello tosto. Appena sei giorni dopo dal suo arrivo in granata, per il nuovo allenatore granata c’è da dare una scossa contro una diretta concorrente, staccatissima in classifica e a caccia di un successo per caricarsi in vista del big match infrasettimanale con il Benevento. Alle ore 14:30, in un Arechi che viaggia verso la doppia cifra, servirà regalarsi un successo scacciacrisi.
Si passa al 3-4-2-1
Giorni di silenzi ma anche di lavoro e grande concentrazione. Cosmi non stravolgerà ma cambierà qualcosa. A partire dal ritorno in difesa di Golemic, con Berra e Matino ai suoi lati a protezione di Donnarumma. In mezzo al campo riecco Capomaggio con Gyabuaa. Sulle fasce Longobardi e Villa, con il primo però che teme il sorpasso di Quirini. E poi il tridente: Lescano è la certezza, l’uomo gol al quale aggrapparsi. Alle sue spalle però chance per Achik e Ferraris, con Antonucci che insegue. Possibile staffetta a gara in corso.
Salernitana-Catania, le probabili formazioni:
Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma; Berra, Golemic, Matino; Longobardi, Capomaggio, Gyabuaa, Villa; Achik, Ferraris; Lescano. Allenatore: Cosmi.
Catania (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Miceli, Ierardi; Casasola, Corbari, Quaini, Donnarumma; Jimenez, D’Ausilio; Lunetta. Allenatore: Toscano.