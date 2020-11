Maltempo a Santa Marina: richiesto stato di emergenza Dopo la bomba d'acqua si fa la conta dei danni: decine di famiglie evacuate

Mentre si fa la conta dei danni a seguito della violenta bomba d'acqua che in nottata ha messo in ginocchio i comuni del Golfo di Policastro, il sindaco del comune di Santa Marina Giovanni Fortunato ha scritto alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile, alla regione Campania e all'ufficio territoriale di governo di Salerno per richiedere lo stato di emergenza per eventi calamitosi.

"Il Comune di Santa Marina, da questa notte, è interessato da eventi di straordinaria intensità pluviale, che hanno provocato gravi ed inquantificabili danni ai terreni ed agli abitati e che continuano a minacciare la sicurezza della pubblica e privata incolumità. - Si legge nella missiva - Lo scrivente, a mezzo di ordinanze di sgombero ed impiego di forze e mezzi per il ripristino dei canali di bonifica, della viabilità, delle aree devastate da frane, smottamenti e allagamenti, sta provvedendo, con enormi, ma insufficienti, sforzi alla messa in sicurezza temporanea delle zone maggiormente colpite. Tuttavia, si ritiene compromesso l'assetto dell’intero territorio e si chiede, pertanto, che venga riconosciuto e dichiarato lo stato di emergenza per eventi naturali al fine di attivare tutte le procedure di protezione civile che tale stato richiede”.

Decine le famiglie evacuate questa notte, una situazione difficile che ha reso necessaria l'apertura del cineteatro del comune per ospitare i cittadini le cui case erano state invase dall'acqua.