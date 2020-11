Giornata mondiale della prematurità: Salerno si tinge di viola Il Palazzo di città si illumina per festeggiare la forza dei neonati prematuri |VIDEO

Il Comune di Salerno aderisce alla Giornata Mondiale della Prematurità. Il Palazzo di Città, martedì 17 novembre e mercoledì 18, si “tinge” di viola per festeggiare la forza dei neonati prematuri. Si stima che un bambino su 10 nel mondo nasce prematuro. In Italia nascono ogni anno 32mila neonati prematuri che hanno bisogno di Reparti specializzati per l’adeguato sostegno alle sue funzioni vitali immature.

Il Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, diretto dalla dottoressa Maria Grazia Corbo, dà il suo quotidiano contributo nel curare i neonati prematuri che nascono nella nostra Comunità per raggiungere i migliori risultati.