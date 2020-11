Covid: ancora una vittima a Roccapiemonte Il cordoglio del sindaco Pagano

Roccapiemonte a lutto per la morte di un suo concittadino affetto da Covid 19. Il cordoglio sulla sua pagina Facebook da parte del sindaco Carmine Pagano.

“Cari Rocchesi, sono qui a comunicarvi che un nostro concittadino risultato positivo al Covid-19 purtroppo non ce l’ha fatta. E’ venuto a mancare nelle scorse ore, dopo aver lottato strenuamente contro questo mostro che ha cambiato la nostra quotidianità, provocando ansia e paura. E’ un virus maledetto che, soltanto proseguendo nella linea della prevenzione adottata sin dallo scorso febbraio da questa Amministrazione Comunale, potremo sconfiggere e metterci alle spalle.

Nei giorni scorsi avevamo subito la perdita di una cittadina che aveva dovuto combattere con il virus oltre che con altre patologie, oggi è giunta questa dolorosa notizia che ci lascia sgomenti e colpisce l’intera comunità. La vicinanza va alla famiglia del nostro concittadino in questo momento di sofferenza. In qualità di Sindaco di Roccapiemonte e, a nome di tutti i componenti dell’Amministrazione, chiedo a tutti ancora una volta in modo fermo di evitare ogni tipo di comportamento rischioso e di seguire le regole basilari per scongiurare il contagio, perché non serve attendere decreti, ordinanze per porre in essere gli atteggiamenti corretti che danno la possibilità di arginare il propagarsi del virus” conclude la fascia tricolore.