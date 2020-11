Salerno, le Fonderie Pisano: «Noi siamo pronti ad andare via» Il presidente scrive a Regione e Comuni: "Le istituzioni però ci devono dare una risposta"

"Negli ultimi anni la nostra azienda ha subìto un attacco mediatico attraverso il quale è stata accusata di avere contribuito ala “distruzione” degli equilibri ambientali e, addirittura, di essere la unica fonte inquinante nella Valle dell’Irno. Va detto che - anche grazie agli accertamenti promossi dalla Regione Campania - lo studio Spes ha dimostrato che i fattori inquinanti riscontrati nella zona (mercurio e diossine) non fanno parte del ciclo produttivo della nostra Fonderia, in quanto tutte le analisi compiute dagli organi competenti hanno dimostrato che le emissioni di questi due elementi sono particolarmente ridotte». Comincia così la lettera a firma di Guido Pisano, presidente dell'opificio di Via Dei Greci, indirizzata a Regione Campania, Provincia e comuni di Salerno e Buccino.

"Nei giorni scorsi si è concluso il giudizio sulle accuse a noi formulate in seguito a una indagine che ha preso il via nel 2016. Il tribunale di Salerno ha assolto la nostra azienda da tutti i capi di imputazione perché il fatto non sussiste, riscontrando l’assenza di qualsiasi tipologia di reato di inquinamento di aria ed acqua, appurando il pieno rispetto di tutte le norme, e sanzionando la non corretta gestione di una parte dei rifiuti “non pericolosi”. La nostra azienda presente nella zona da oltre centosessanta anni, a questo punto - dopo tutti gli accertamenti compiuti - può continuare a fare attività industriale e apportare ricchezza e valore aggiunto lì dove si trova a operare; ma, invece, intende avviare un programma che prevede una nuova localizzazione del sito", si legge nella missiva.

Per Guido Pisano "non è la prima volta che torniamo su tale questione che riteniamo fondamentale e decisiva sia per noi, parte imprenditoriale, che per i lavoratori che ci accompagnano nella produzione di ghisa da moltissimi anni. La nostra attuale collocazione è in una area industriale che negli anni ha visto espellere tutti i siti produttivi per, poi, essere invasa da insediamenti residenziali, qualche volta anche in maniera non conforme alle disposizioni legislative", la stoccata del presidente delle Fonderie. Che poi aggiunge: "Noi, quindi, avendo rispettato tutte le regole ambientali, siamo nelle condizioni di poter continuare ad operare nel sito di Fratte. Ma, poniamo una questione non secondaria. Da molto tempo abbiamo posto al centro dell’attenzione la necessità di procedere verso una nuova localizzazione dello stabilimento di Fratte, vincendo - innanzi al Tar - la causa proposta dal comune di Buccino, e siamo pronti a entrare nel merito del nuovo stabilimento da noi progettato con la massima attenzione agli aspetti ambientali e produttivi".

Di qui la domanda indirizzata alle istituzioni, in primis al presidente De Luca e al suo vice Fulvio Bonavitacola: "Il punto sul quale discutere e confrontarci è uno solo: siamo pronti e disponibili - tutti insieme - ad affrontare questa nuova e grande, non più rinviabile, sfida? Noi, sì. E’ per tali motivazioni che richiediamo un incontro nel corso del quale illustrare il progetto nei minimi dettagli, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e alle ricadute economiche e occupazionali. Sarà approfondito, ovviamente, da parte nostra ogni tipo di influenza sugli equilibri del contesto ambientale nel quale la struttura produttiva andrà a inserirsi.Nell’auspicio che presto si possa affrontare la fondamentale questione - per noi e per i nostri operai - di un nuovo futuro per le Fonderie Pisano, in un luogo da condividere".