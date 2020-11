Casa Manzo al buio, disagi per i residenti: è polemica Il rione collinare e residenziale di Salerno senza pubblica illuminazione nelle ore serali

Un disagio che si trascina da tempo e ancora senza soluzione. Via Casa Manzo e le arterie limitrofe sono infatti senza pubblica illuminazione da giorni. Lampioni spenti per un guasto all'impianto, che sta creando non pochi disagi ai residenti del quartiere collinare e residenziale.

Nella Salerno delle "Luci d'artista" (che questo Natale non ci saranno causa covid) capita dunque che ci si dimentichi dell'ordinaria amministrazione della pubblica illuminazione.

I cittadini sono arrabbiati e si sentono anche un po' abbandonati, anche perché ci sarebbero altre criticità che interessano la zona e che si trascinano da troppo tempo senza soluzione.

Intanto, però, la priorità da risolvere - e che è stata anche segnalata agli uffici municipali - è quella di ripristinare la luce nelle ore serali e notturne, anche per garantire maggiore tranquillità e sicurezza a chi vi risiede.