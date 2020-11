La tragica conta dei morti: Sarno piange tre vittime Covid "Il virus continua a mettere a dura prova la nostra comunità"

Non si arresta la tragica conta dei morti da Covid19 in provincia di Salerno. Il comune di Sarno piange il decesso di tre concittadini. Nelle scorse settimane erano risultati positivi al coronavirus. Erano stati poi ricoverati, chi a Sarno e chi a Maddaloni, le loro condizioni sono purtroppo peggiorate fino alla drammatica notizia. Nel salernitano nelle ultime ore sono 5 i pazienti affetti da coronavirus che non ce l'hanno fatta. Nuove vittime sono state registrate anche ad Eboli e Nocera Superiore.

A dare la triste notizia è stato il vicesindaco Roberto Robustelli: "Il Covid19 continua a mettere a dura prova la nostra comunità. Piangiamo oggi tre vittime, tre nostri cari concittadini che non ce l’hanno fatta. Le nostre più sentite condoglianze. Siamo vicini ai familiari, agli amici, in questo dolore grande ed improvviso.

La forza dell’intera comunità deve sostenere profondamente chi combatte contro questo terribile nemico invisibile; insieme dobbiamo essere uniti accanto a chi soffre, con alto senso di comunità."