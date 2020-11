Covid: l'esercito apre "Drive through Difesa" a Battipaglia Il personale sanitario dell'esercito effettuerà tamponi molecolari presso il palaSchiavo |FOTO

È attivo da questa mattina il Drive Through Difesa (DTD) che l’Esercito ha allestito presso il palazzetto dello sport “Schiavo” di Battipaglia dove si effettueranno giornalmente tamponi biomolecolari. All’interno del DTD, che è stato interamente realizzato dal Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) unità della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, vi opererà personale sanitario dell’Esercito in stretta collaborazione con le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).

I cittadini che vorranno accedere alle strutture dovranno effettuare la prenotazione presso l’Asl di competenza che specificherà tempi e modalità di accesso.

I drive through sono stati realizzati nell’ambito dell' “Operazione Igea”, voluta dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19 e per incrementare la capacità giornaliera del Paese di effettuare tamponi. Sono composti da personale di tutte le Forze Armate, che il Ministero della Difesa – in collaborazione con il Ministero della Salute - ha messo a disposizione dei cittadini su tutto il territorio nazionale e sono gestiti e coordinati dal Comando Operativo di vertice Interforze attraverso la Sala Monitoraggio Emergenza COVID.