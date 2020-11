Raccordo Avellino-Salerno, tornano i cantieri stradali L'Anas programma interventi di sicurezza e carreggiata Sud chiusa: disagi fino al 7 dicembre

La tempistica in teoria potrebbe essere favorevole, visto che le restrizioni in vigore hanno inevitabilmente ridotto il traffico. Ma i disagi non mancheranno: Anas ha infatti annunciato l’avvio dei lavori sul raccordo autostradale Avellino-Salerno.

In programma la manutenzione per l’adeguamento e la riqualificazione delle barriere di sicurezza stradali bordo ponte e spartitraffico tra lo sbocco della galleria “Cologna” e località “Stella”, nel comune di Pellezzano.

Fino al 7 dicembre la società ha previsto la chiusura della carreggiata Sud, con istituzione del doppio senso di circolazione su quella Nord. Facile prevedere che il cantiere porterà con sé non pochi disagi e problemi alla circolazione su un tratto che, al di là della “zona rossa”, fa registrare comunque intensi volumi di traffico. Almeno fino alla vigilia dell’Immacolata, dunque, per gli automobilisti che percorrono l’innesto dell’autostrada A2 si prevedono giorni di passione.

"L’occasione fornita dalla limitazione negli spostamenti e nell’esercizio di diverse attività commerciali, scolastiche, produttive in genere consente, oggi, con un limitato impatto sulla circolazione in A2, di procedere all’adeguamento dei dispositivi di sicurezza in una zona strategica dell’autostrada la cui esecuzione non è stata mai presa in considerazione in passato per le serie ripercussioni che sarebbero state indotte sulla ordinaria mobilità autostradale", fa sapere l'Anas in una nota.

"La decisione è stata adottata a seguito dell'istruttoria svolta dalla prefettura di Salerno con il coinvolgimento del comune capoluogo, dei comuni di Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino e Pellezzano e degli organi di polizia stradale, all'esito della quale è stata condivisa la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla realizzazione di interventi che rispondono alla prioritaria esigenza della sicurezza in un'arteria strategica per la provincia di Salerno", conclude il comunicato dell'azienda.