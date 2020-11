Vento forte: disastro a Sarno e in Costiera Amalfitana Alberi abbattuti, all'ospedale del comune dell'Agro danneggiata la tenda pre triage Covid

Il forte vento che sferza da ore nel salernitano ha causato diversi danni sul territorio. “Sarno devastata dal vento” scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco Giuseppe Canfora che continua “Siamo in continua emergenza su tutti i fronti. Sto effettuando da questa mattina dei sopralluoghi. Ho già avvistato e sono in contatto con la protezione civile regionale.

Il cimitero è chiuso. Invito tutti ad evitare spostamenti se non in casi strettamente necessari” conclude la fascia tricolore. Nel comune dell'agro danni ingenti anche al container che si trova all'esterno dell'ospedale Martiri del Villa Malta che sarebbe dovuto essere utilizzato per il pre triage Covid, all'interno i presidi per curare i pazienti. La struttura è stata sollevata da terra e spostata dalle raffiche impetuose.

A San Valentino Torio recinzioni divelte e finite in strada, cartelloni e segnaletica stradale abbattuti, danni al cimitero, illuminazione danneggiata. "Si sta monitorando la situazione per riparare i danni e ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie per la pubblica incolumità, un periodo duro ma ce la faremo" dichiara il sindaco Michele Strianese. Chiuso il cimitero anche a Campagna per motivi di sicurezza.

Disagi e danni anche in Costiera Amalfitana, a Tramonti abbattuti lampioni della pubblica illuminazione e diversi alberi, divelte tettoie, problemi anche al cimitero. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e polizia municipale.