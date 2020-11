Covid, dopo 63 anni insieme muoiono a distanza di pochi giorni Sarno nuovamente a lutto, muore anche dipendente della cittadella giudiziaria di Salerno

Una vita passata insieme, poi l'arrivo del mostro invisibile. Il Covid uccide ancora in provincia di Salerno. Il Comune di Sarno piange la sua decima vittima, don Ciccio, 63enne del posto risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi. La moglie, la signora Anna, si era spenta pochi giorni prima. Entrambi stroncati dal Covid. A dare la triste notizia è stato, nella tarda serata di ieri, Antonio Orza, portavoce del sindaco di Sarno: "Un'altra triste notizia ha scosso la nostra comunità Il mostro invisibile se li è portati via, don Ciccio e la signora Anna, a pochi giorni di distanza, dopo una vita insieme lunga 63 anni. Le mie condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia Clemente e un abbraccio forte all'amico Peppino."

La provincia di Salerno ha registrato, nella giornata di ieri, altre vittime Covid anche a Sassano, Agropoli, Nocera Inferiore, Acerno e Baronissi, dove sono 5 in totale i decessi per Covid registrati nel comune. Ancora una vittima nel settore della giudiziaria a Salerno. Pietro Chianese non ce l’ha fatta, è il secondo dipendente della cittadella del capoluogo a morire a causa del Covid19. L’uomo, di 62 anni aveva da poco contratto il virus. Una triste notizia che ha sconvolto il settore della giudiziaria e ha lasciato senza parole i tanti amici e parenti. “Fino alla fine in punta di piedi, senza far rumore. Perché tu sei fatto solo di sorrisi.” Si legge da una dedica social sulla sua pagina.

Aumentano anche i nuovi positivi in provincia, nuovi casi sono stati registrati nel comune di Angri, con 38 nuovi contagi di cui tre sintomatici. Ci sono anche 22 guariti, per un totale di 387 cittadini attualmente positivi in città. 19 i nuovi positivi al covid a Baronissi dove i casi attuali salgono quindi a 264, in gran parte componenti degli stessi nuclei familiari, 55, che contano al proprio interno due, tre o anche più contagiati. A Pagani il numero dei casi è di 522. 199 i positivi, in totale, a Mercato San Severino, di cui 5 ospedalizzati. Ancora 9 contagi, invece, a Pontecagnano Faiano.