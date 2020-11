Bellizzi, ancora una vittima:"Padre Bruno non è più con noi" Il cordoglio del sindaco: "Di te solo bei ricordi". Sono circa 90 i casi Covid in città

Il Covid uccide ancora in provincia di Salerno. Non ce l'ha fatta Padre Bruno Montanaro, parroco di Bellizzi. L'intera comunità è a lutto, a comunicare la triste notizia il sindaco Mimmo Volpe: "Cari concittadini ho appreso una triste notizia stamattina. Padre Bruno Montanaro non è più con noi. Sono profondamente addolorato. Il suo straordinario impegno per questa nostra comunità rimarrà per sempre nel cuore dei Bellizzesi. Si devono a lui tante opere e azioni per la nostra comunità. A lui si deve l'ampliamento della chiesa in via Torino. A lui gli dobbiamo molto. Ci stringiamo al dolore dei suoi affetti. R.i.p. Padre Bruno di te solo bei ricordi. Grazie ad Anthony per la foto e per aver ricordato uno dei tanti momenti della straordinaria stagione dei cambiamenti della nostra bella comunità."

Dagli ultimi dati emergono circa 90 casi Covid in città, quasi tutti asintomatici. Oltre 40 i cittadini completamente guariti e 5 si sono negativizzati. "La piccola impennata si è avuto per un focolaio scoppiato in una nostra azienda cittadina. La situazione è sotto controllo, nella ricostruzione della catena sono stati tutti sottoposti in quarantena fiduciaria e lo stabilimento sotto osservazione con una igienizzazione di tutto lo stabile da parte dell'autorità sanitaria." Spiega il primo cittadino, che invita la cittadinanza al rispetto delle normative imposte.