Il Covid uccide ancora nel Salernitano: altre 3 vittime Sarno, Eboli ed Angri registrano nuovi decessi

La provincia di Salerno ancora a lutto. Non si ferma la conta delle morti per Covid-19. Nella tarda serata di ieri sono stati comunicati altri tre decessi. Le comunità di Sarno, Eboli ed Angri piangono la morte di tre concittadini che non ce l'hanno fatta.

Ad Eboli sale quindi a 12 il triste bilancio dei decessi per Covid. In segno di cordoglio restano issate a mezz’asta le bandiere del Municipio. 17 i nuovi positivi che portano a 505 il numero complessivo degli ebolitani attualmente positivi al Covid-19.

Anche Sarno piange un'altra vittima del Coronavirus. Salgono a 10 i decessi per Covid19 dal 1 agosto ad oggi. Il cordoglio del sindaco Giuseppe Canfora:

"Cari concittadini, piangiamo un altro nostro caro concittadino, che purtroppo non ce l’ha fatta. Nelle scorse settimane era risultato positivo al Coronavirus ed era stato ricoverato all'ospedale di Scafati. Le sue condizioni sono purtroppo peggiorate fino alla drammatica notizia della sua morte. Le nostre più sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia Clemente in questo momento di grande dolore. Dobbiamo sostenere profondamente chi combatte contro questo terribile nemico invisibile; insieme dobbiamo essere uniti accanto a chi soffre. Purtroppo, il decesso di un nostro concittadino, di cui l'ufficialità è arrivata oggi."

Anche ad Angri il primo cittadino Cosimo Ferraioli ha dato in serata l'ufficialità di una nuova morte: "A tutta la famiglia, che ha chiesto rispetto e riservatezza, le mie più sentite condoglianze." ha detto il primo cittadino che ha reso noti anche 17 nuovi contagi oggi su 395 totali.