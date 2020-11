Torna positivo al Covid: primo caso nel Salernitano Il Coronavirus uccide ancora in provincia di Salerno: ancora tre vittime

Nel comune di Pellezzano si registra il primo caso di ripositivizzazione al Covid-19 nel Salernitano. Tra gli 11 nuovi casi in città c'è, infatti, anche un soggetto positivo per la seconda volta al Coronavirus a seguito di una precedente guarigione. Il totale dei cittadini attualmente affetti da Covid è di 156.

Il Covid uccide ancora in provincia di Salerno. Il comune di Serre piange la prima vittima del coronavirus, si tratta di Gerardo Cornetta. L'amministrazione lo ricorda come un dipendente esemplare del Comune di Serre fino a qualche anno fa. "Purtroppo questa sera diamo una notizia che speravamo di non dover mai dare. Tutti noi lo conoscevamo e ne apprezzavamo le qualità umane e professionali. Con immenso dolore e a nome dell'Amministrazione Comunale e dell’intera Cittadinanza ci stringiamo al dolore della famiglia." Il cordoglio del sindaco Franco Mennella.

Ancora un vittima nel comune di Polla dove nella notte è venuto a mancare un uomo di 84 anni, risultato positivo al covid nei giorni scorsi. L’anziano aveva patologie pregresse ma il coronavirus ha peggiorato le sue condizioni di salute. Non ce l'ha fatta anche un 68enne di Albanellai, risultato positivo al Covid nelle scorse settimane. Dopo l'aggravarsi delle sue condizioni si era reso necessario il trasferimento presso il covid hospital di Agropoli dove è deceduto.

Intanto, bollettino di oggi consegna alla città di Baronissi cinque nuovi positivi e tre cittadini guariti, per un totale di 272 casi nel comune. "I dati, rispetto alle scorse settimane, sono finalmente più rassicuranti ma non abbassiamo la guardia e continuiamo ad osservare tutte le norme di sicurezza e prevenzione." Comunicano dall'amministrazione. Il vicesindaco di Sarno Roberto Robustelli ha poi reso noto un aggiornamento in merito alla situazione contagi nel comune: sono 293 le persone contagiate attualmente positive a Sarno, 7 delle quali ospedalizzate, 9 le persone decedute.

Boom di contagi, ieri, a Bracigliano. Secondo i dati ufficiali dell'Unità di Crisi della regione Campania sono 49 i nuovi positivi in città.