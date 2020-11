Eboli: focolaio Covid in convento, muoiono due suore Il comune sfonda quota 500 contagi

Si aggrava il triste bilancio dei decessi per Coronavirus nel comune di Eboli. Nella giornata di ieri ancora due vittime, si tratta di due suore: la prima di 83 anni, la seconda di 93, morte a distanza di poche ore. Le religiose avevano contratto il virus nei giorni scorsi, all'interno della comunità religiosa del "Cristo Re" dove è stato registrato un nuovo focolaio Covid. A darne notizia il sindaco f.f. Luca Sgroia che ha informato la cittadinanza di nuovi 28 positivi in città e 30 cittadini guariti. "La situazione è soggetta a costante monitoraggio delle autorità competenti. Sale quindi a 14 il triste bilancio dei nostri concittadini deceduti dall’inizio della pandemia. In segno di cordoglio restano issate a mezz’asta le bandiere del Municipio." Ha scritto la fascia tricolore. Il comune sfonda quota 500 contagi, il numero complessivo degli ebolitani attualmente positivi al Covid-19 è di 501.