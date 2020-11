Covid: 31 casi in due giorni nel comune di Angri Nuovi casi in provincia, ma aumentano le guarigioni

Sono 31 i cittadini angresi risultati positivi al Coronavirus, di cui 4 sintomatici. Questi dati sono da scindere tra i giorni 22 e 23 Novembre, ovvero: 26 contagi del 22 e 5 del 23 novembre, ma non mancano le guarigioni, 15 in totale nei due giorni. Il comune registra un totale di 411 persone attualmente positive.

"Come anticipato più volte, solo per la fine di questo mese inizieremo a raccogliere i primi frutti dei grandi sacrifici che stiamo facendo, soprattutto da quando il Governo ci ha dichiarati zona rossa. Vi chiedo di non mollare." ha dichiarato il sindaco Cosimo Ferraioli.

Il comune di Baronissi registra la guarigione di dodici concittadini. Sette, invece, i nuovi contagi. "Il numero dei positivi attualmente in città è ancora alto - 267 - ma finalmente il numero inizia a decrescere. Continuiamo a prestare massima attenzione e ne usciremo!" Il messaggio dell'amministrazione.

Due nuovi casi di positività al Covid-19 anche nel comune di Agropoli. C'è anche una guarigione quindi la situazione attuale porta a 49 il numero degli attuali positivi. Ancora 3 nuovi positivi e 6 guariti ad Altavilla Silentina. 3 casi a Roccadaspide, un nuovo contagio anche a Montecorvino Rovella, dove si registrano anche due guarigioni.