Coronavirus: 154 nuovi positivi in provincia di Salerno Calano i contagi ma sono meno i tamponi effettuati. C'è la sesta vittima a Mercato San Severino

Secondo i dati del ministero della salute, sono 154 i nuovi casi di Coronavirus nel Salernitano emersi nelle ultime 24 ore. Meno della metà dei contagi registrati ieri in provincia ma per molti meno tamponi effettuati in tutta la regione. Oggi, infatti, su 9.241 tamponi fatti in Campania sono risultati positivi 1.113, di cui, appunto 154 in provincia di Salerno. Ieri, 30 novembre, su 14.286 i tamponi positivi erano 1.626 per 346 nuovi casi nel Salernitano, secondo i dati ministeriali. Fino ad oggi, in provincia sono stati registrati 19.692 contagi.

Intanto, il comune di Mercato San Severino piange la sesta vittima Covid. Si tratta di un uomo, residente nella frazione Oscato, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 22 novembre e deceduto presso l'Ospedale “Fucito”. Altri 11 positivi e 24 guariti sono stati comunicati dal primo cittadino Antonio Somma.