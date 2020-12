Covid, ancora una morte nel Salernitano: lutto a Baronissi Il cordoglio del sindaco Valiante

La provincia di Salerno registra ancora una vittima da Covid-19. Non ce l'ha fatta il signor Alfredo Fierro, risultato positivo al coronavirus nelle scorse settimane. A darne la notizia il sindaco Gianfranco Valiante: "Con tanta tristezza dobbiamo purtroppo comunicare un altro lutto in città. E’ deceduto in ospedale, dove era stato ricoverato per contagio da covid, il nostro concittadino Alfredo Fierro. Alla famiglia Fierro le più affettuose condoglianze del sindaco Gianfranco Valiante, dell’Amministrazione comunale.e di tutta la città di Baronissi."

Sono 236 le persone attualmente positive a Baronissi. In mattinata erano state comunicate altre 16 guarigioni e 7 nuovi casi.