Covid, Montecorvino piange il noto ristoratore Flavio Cibele Ancora una vittima nel Salernitano:"Un uomo sincero, diretto e dal cuore grande. Il Gigante buono"

Il Covid spezza una nuova vita nel Salernitano. La comunità di Montecorvino Rovella è a lutto, i cittiadini piangono la morte di Flavio Cibele, noto ristoratore del posto, conosciuto e ben voluto da tutti. L'uomo, già sottoposto a dialisi, era risultato positivo al Coronavirus nelle scorse settimane. Un peggioramento delle sue condizioni di salute avevano reso necessario il trasferimento in codice rosso all'ospedale Ruggi di Salerno, per una dialisi d'urgenza.

"Il Gigante buono", come era conosciuto, lascia un grande vuoto nell'intera comunità picentina. “Un altro pezzo di Montecorvino che va via, ma che però lascia alla nostra generazione tantissimi ricordi indelebili.” Uno dei tanti messaggi a lui dedicati.

"Mai avrei pensato di dover scrivere di te, caro Flavio, per un momento così triste. Porto con me i momenti condivisi insieme a scuola come compagni di classe, quei ricordi che oggi sono un vero e proprio pugno nello stomaco. La nostra comunità si stringe a quella di Montecorvino Rovella in un momento di grande dolore. Da parte mia, a nome dell’intera Città di Giffoni Valle Piana, va il cordoglio e un sentito abbraccio alla famiglia e a tutti i suoi cari." Il commosso messaggio di Antonio Giugliano, sindaco di Giffoni Valle Piana.

“Caro Flavio, Ci hai fatto davvero un brutto scherzo. Sembra surreale e faccio fatica a crederci. Un uomo sincero, diretto e dal cuore grande. Qualche mese fa hai scritto di ricordarti di me quando sono arrivato nel tuo locale, appena adolescente. Sono approdato perché non si parlava altro che di "Flavio". Hai realizzato qualcosa di importante per la tua comunità e, a modo tuo, quando le cose intorno non ti piacevano hai lo stesso provato a contribuire alla crescita del territorio. Tanti oggi scrivono del gigante buono. Io voglio solo dirti grazie, per tutto quello che hai fatto per me. Ovunque tu sia, ti vogliamo bene Flaviù.” Il cordoglio del consigliere regionale Andrea Volpe.