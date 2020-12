Covid, sindaco di Scafati: "Mascherine anche in casa" Nuovi casi nel Salernitano: ad Eboli sale a 19 il numero delle vittime

Sfondata quota 30mila casi in provincia di Salerno da inizio pandemia. Ieri, secondo i dati del ministero, sono stati registrati 246 nuovi positivi al Covid-19. In totale, ad oggi, sono 31.976 i contagi registrati nel nostro territorio.

Nuovi contagi e anche nuovi guarigioni, ma la provincia registra ancora un decesso. Ad Eboli sale a 19 il triste bilancio dei concittadini deceduti dall’inizio della pandemia. In base ai dati forniti dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL sono 12 le persone ufficialmente negativizzate e 11 i nuovi positivi. 237 è il numero complessivo degli ebolitani attualmente positivi al Covid-19 ed in isolamento

Ad Angri, invece, sono stati registrati 8 positivi e 15 nuovi guariti. "Auguriamo a tutti una pronta guarigione e facciamolo anche attraverso il rispetto di tutte le regole in materia covid. Siamo tutti artefici del nostro futuro, e se continuiamo a collaborare, presto coglieremo i frutti dei nostri sacrifici. Preserviamoci gli uni con gli altri. Mascherina, Igiene delle Mani e Distanziamento le nostre armi. NO alla paura SÌ alla prudenza!" Ha sottolineato il sindaco Cosimo Ferraioli. E' di 346 il numero dei casi attualmente attivi in città.

Il bollettino odierno riporta due nuove positività al covid e tre guarigioni a Baronissi. Attualmente i cittadini positivi sono 147, i guariti 319, i deceduti purtroppo 7. Dall’inizio della pandemia 473 i casi.

A Scafati, il sindaco Cristoforo Salcati ha reso noto che negli ultimi giorni il numero dei positivi è aumentato di 36 casi rispetto all'ultimo aggiornamento arrivando a 599 positivi a cui vanno sottratti i nuovi 110 guariti.

Linea dura sul fronte controlli in città, il primo cittadino ha dichiarato: "Il settore viabilità della polizia municipale ha effettuato, dal 23 al 28 novembre, 270 controlli covid ai veicoli e 250 controlli covid per le autocertificazioni. Sono state ispezionate 19 attività commerciali dalla polizia locale settore commercio. Continua anche l'attività dell'esercito e dei carabinieri della locale tenenza. Ringrazio la polizia municipale e l'assessore al ramo Alfonso Di Massa per lo sforzo compiuto."

L'appello alla cittadinanza è quello di rimanere attenti e di rispettare le normative imposte, al fine di evitare una terza ondata: "Questi dati incoraggianti non devono farci abbassare la soglia di attenzione perché sarà proprio il periodo delle festività natalizie quello più a rischio contagio. Il virus è ancora molto presente nella nostra comunità e in tutto il territorio nazionale. Fare l'errore dell'estate ci esporrà alla terza ondata che creerà difficoltà notevoli ai medici di base e agli ospedali. Invito tutti alla prudenza, al rispetto delle regole indossando i DPI anche nelle case durante i momenti di convivialità consentiti dalla legge. È un piccolo sacrificio che si può fare e che ci eviterà di ripiombare in una situazione di grave emergenza sanitaria. Confido in tutti voi, nella vostra coscienza sociale e maturità."