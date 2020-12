Covid,muore 52enne di Nocera contagiata all'ospedale di Pagani La donna, affetta da leucemia mieloide acuta, era stata trasferita all'ospedale di Scafati

Una nuova vittima Covid nel Salernitano. Non ce l'ha fatta la 52enne di Nocera Inferiore che si era contagiata all'ospedale di Pagani. La donna è deceduta nel Covid Hospital di Scafati dove era stata trasferita insieme agli altri pazienti risultati positivi al Coroanvirus dal focolaio scoppiato nel reparto di Oncoematologia dell'ospedale "Tortora" di Pagani. Nel fine settimana, la paziente era stata trasferita in Rianimazione, dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. Il suo quadro clinico, già fortemente compromesso dalla leucemia mieloide acuta, è rapidamente peggiorato a causa di una crisi respiratoria, e in pochissime ore il suo cuore ha smesso di battere.

La donna aveva contratto il virus insieme ad altre 17 persone, tra pazienti e personale sanitario del reparto di Onco-ematologia dell’Andrea Tortora. Insieme a lei tutti gli altri pazienti dello stesso reparto erano stati trasferiti all’ospedale di Scafati per essere sistemati in Malattie Infettive, nell’area a bassa assistenza di cure, nessuno di loro presentava, infatti, sintomi. Restano stazionarie le condizioni degli altri pazienti provenienti dallo stesso focolaio di contagio, al momento asintomatici.