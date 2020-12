Guarito dal Covid a 90 anni "Simbolo della nostra comunità" Il "bentornato a casa" al maestro Bertolini Angelo Antonio del sindaco di Lustra

"Voglio definirlo Il simbolo della nostra comunità alla lotta contro il Covid-19." Questo, il bentornato che il sindaco del piccolo comune di Lustra, in Cilento, riserva al maestro Bertolini Angelo Antonio, dimesso pochi giorni fa dall'ospedale dopo aver vinto la sua battaglia contro il Coronavirus. L'uomo ha 90 anni, la sua storia rappresenta un segno di speranza per i tanti che ancora lottano contro questo nemico invisibile.

"In questa battaglia non è stato mai lasciato da solo, specialmente da parte della sua compagna, una grande donna la signora Carmela e da tutta la sua Famiglia . In questi giorni insieme a tutta l’amministrazione comunale ci faremo promotori per conferire un encomio a tutte quelle persone anziane che con la loro forza la loro gioia di vivere hanno superato questo brutto momento. Bentornato Maestro." Ha commentato il sindaco Luigi Guerra. Nei giorni scorsi altre buone notizie erano arrivate dal Vallo di Diano dove, a San Pietro al Tanagro e Montesano sulla Marcellana, si era registrata la guarigione di altri due ultranovantenni.