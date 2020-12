Covid, lutto a Scafati: addio ad un ex consigliere Non ce l'ha fatta il signor Michele Chiavazzo "Una persona ricca di grande umanità"

Una nuova vittima del Covid-19 in provincia di Salerno. Non ce l'ha fatta il signor Michele Chiavazzo, di 76 anni. Il suo cuore ha smesso di battare al Covid Hospital di Scafati in seguito a complicazioni causate dal virus. A dare il triste annuncio la pagina ufficiale della Contrada Madogna dei Bagni di Scafati.

"Michele è stato un membro attivissimo della comunità locale Bagnese. Fautore negli anni novanta del gruppo "I giovani della tammorra dei Bagni" riprendendo tutte le antiche tradizioni del culto della Madonna dei Bagni." Scrivono dalla pagina.

Nel 1994 venne eletto consigliere comunale del comune di Scafati, portando avanti insieme a tanti collaboratori molteplici iniziative per la contrada, tra cui la realizzazione di piazza Bagni, il centro anziani, i lavori di ampliamento della via Fonte Miracolosa, la sagra della zucca e tanto altro. "Ricordiamo la sua sempre pronta disponibilità per le iniziative di eventi per la nostra località. Una persona ricca di grande umanità che manifestava amore per le proprie radici, passione per la proprie tradizioni e affetto per quanti lo circondavano." A lutto l'intera comunità.