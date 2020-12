Covid: altri 3 morti nel Salernitano, guarito sindaco di Angri Positiva una bimba ad Ascea

I contagi rallentano ma i decessi non si arrestano. Ancora tre vittime Covid del Salernitano. Un nuovo decesso è stato registrato ad Eboli, sale quindi a 20 il triste bilancio dei cittadini deceduti da inizio pandemia. Nel comune, in base ai dati forniti dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, ieri sono state 4 le persone ufficialmente negativizzate, 21 i nuovi positivi. È 230 il numero complessivo degli ebolitani attualmente positivi al Covid-19 ed in isolamento.



Non ce l'ha fatta una 89enne di San Giovanni a Piro ricoverata presso il Covid Hospital di Agropoli. Si tratta della prima vittima del comune amministrato dal sindaco Ferdinando Palazzo. E' stata proprio la fascia tricolore ad informare la cittadinanza tramite un messaggio via social "Purtroppo oggi dobbiamo registrare il primo decesso per Covid-19 nel nostro Comune. La mia più affettuosa vicinanza alla famiglia per questa dolorosa perdita e i sentimenti di più profondo cordoglio."

"Seppure il virus è stato una concausa, questo evento luttuoso deve farci capire - se ancora ce ne era bisogno - che dobbiamo agire responsabilmente soprattutto per salvaguardare le persone più deboli per età e per patologie sofferte. Perciò facciamo della responsabilità il nostro imperativo; perché se vogliamo bene a noi stessi, ai nostri cari e alla nostra comunità, dobbiamo evitare imprudenze e rispettare tutte le misure di precauzione tese a evitare il diffondersi di questa malattia. - Ha aggiunto il primo cittadino - Se tutti rispettiamo le regole, ne usciremo presto tutti insieme!"

Ancora una vittima Covid anche a San Valentino Torio. Si tratta di un anziano deceduto a causa delle complicazioni provocate dal virus. "Preghiamo tutti per la sua anima, affinche' riposi in pace. Le condoglianze del Sindaco, dell'Amministrazione Comunale e della comunita' tutta arrivino alla sua famiglia. Stringiamoci, con il silenzio, il rispetto e la preghiera, al dolore di tante famiglie che stanno subendo lutti in questo periodo gia' difficile per i motivi che sappiamo.

Come vedete la situazione sanitaria e' ancora delicata." Il cordoglio del sindaco Michele Strianese.

"Il virus purtoppo e' presente nella nostra comunita' e miete ancora vittime. Abbiamo ancora alcuni nostri concittadini che lottano in ospedale tra la vita e la morte. Sono ancora 145 i sanvalentinesi infetti. Bisogna rimanere particolarmente attenti in questo periodo, altrimenti a Gennaio avremo un nuovo picco dei contagi." Sottolinea la fascia tricolore e presidente della provincia di Salerno.

È risultata positiva al Covid un'alunna dell’Istituto Parmenide di Ascea. Già nei giorni scorsi, dopo che la mamma della piccola era risultata positiva, la scuola era stata chiusa. Dopo la conferma del contagio della piccola alunna, arrivata nella serata di ieri, si procederà ora ad effettuare lo screening tra i bambini e le insegnanti con cui la bimba è stata in contatto.

Un nuovo contagio anche nel comune di Caggiano, completamente asintomatico, e da giorni in isolamento domiciliare e sorveglianza attiva poichè familiare di una persona risultata positiva al Covid-19. Attualmente sono quattro le persone positive nel comune.

Una buona notizia arriva, invece, da Angri: è guarito dal Covid il sindaco Cosimo Ferraioli. A darne notizia proprio il primo cittadino: "Cari concittadini, sono molto felice di comunicarvi che l’ultimo tampone a cui mi sono sottoposto è risultato negativo. Sono ufficialmente guarito dal covid-19 e non vedo l’ora che questo esito venga comunicato anche a tutti i nostri concittadini ancora positivi. Il mio pensiero, oggi, è unicamente rivolto a coloro che stanno ancora combattendo contro il virus. Occorre tanta forza e pazienza, e soprattutto tanta speranza che, purtroppo, spesso viene a mancare.

Sono vicino a voi tutti, lo ero prima della positività, e lo sono ancora di più ora che ho attraversato lo stesso disagio. Abbiate fiducia. Un ringraziamento infine a tutti Voi, miei concittadini, che mi siete stati accanto in ogni momento della giornata con messaggi e telefonate. Il vostro affetto è stata una medicina altrettanto utile a superare questo momento. Ne approfitto, inoltre, per rivolgere un pensiero a tutto il personale comunale e all’Amministrazione che, nonostante il difficile momento, hanno egregiamente svolto le proprie mansioni e responsabilità." Il sindaco Ferraioli ha poi aggiunto che da lunedì riprenderà a pieno le sue funzioni presso la Casa Comunale.



Da inizio pandemia, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal ministero della salute, sono 23.537 i casi di Coronavirus registrati in provincia di Salerno.