Cava, nonna Anna guarisce dal Covid a 100 anni Si è negativizzata dopo 33 giorni di battaglia. In passato ha “battuto” la Spagnola

Festa a Cava de' Tirreni per la guarigione di nonna Anna, la centenaria è guarita dal Covid dopo 33 giorni di malattia.

L'anziana aveva iniziato ad accusare dei sintomi a inizio novembre, dopo essere stata a contatto con una persona positiva. In passato “sconfisse” la spagnola è riuscita ad uscire indenne anche dall'epidemia di Coronavirus. A supportarla la Croce Rossa della città salernitana e i suoi nipoti.

"Ha superato la guerra, ha superato l'influenza spagnola, non poteva morire di Covid-19", ha precisato Stefania, una delle nipoti, che ha anche ringraziato più volte la Croce Rossa per l'assistenza prestata all'anziana e per aver aiutato i due nipoti a stare vicini all'anziana.