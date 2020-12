Ottati, dopo la frana "si lavora per tornare alla normalità" Comune "isolato" dal 10 dicembre, "Confidiamo di far rientrare presto a casa i cittadini evacuati"

Dopo la fana ad Ottati si lavora per tornare alla normalità. Sono iniziati questa mattina i lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Dal 10 dicembre sono quasi 40 le persone evacuate che attendono di far ritorno alle proprie abitazioni. La frana che ha interessato il comune ha coivolto parte della SP12, chiusa al transito veicolare e pedonale per motivi di sicurezza. Una decisione che ha portato, di fatto, all'isolamento del piccolo comune del Salernitano chiudendo l'unica arteria di accesso e di uscita.

"Confidiamo di far rientrare i cittadini negli immobili evacuati e di riaprire il transito pedonale e veicolare nel tratto urbano della SP12, seppur a senso unico alternato, il prima possibile." Ha commentato il sindaco Elio Guadagno.

Considerata la chiusura della Strada Provinciale 12 nel tratto urbano di Ottati e la ridotta larghezza in alcuni punti della strada che attraversa il Centro Storico, è stata istituita fino al 6 Gennaio il servizio di navetta per il cimitero comunale dedicato alle persone anziane, a coloro che sono sprovvisti di veicolo di dimensioni adatte a transitare nel punto più stretto (1,90 mt.) e a chiunque vorrà recarsi a fare visita ai propri cari defunti nel periodo natalizio.